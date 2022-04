FC Porto perde na França e está fora da Champions de andebol

O FC Porto perdeu em casa do Montpellier nos "play-offs" de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões, por 35-27, e está fora da prova.

Depois do empate a 29 no jogo da primeira mão, no Dragão Caixa, o Porto precisava de um triunfo ou de um empate superior a 30.

O Montpellier entrou mais forte e já vencia por 19-11 ao intervalo. Os franceses chegaram a estar a vencer por 10 na segunda parte e o resultado final ficou nos 35-27.

O FC Porto, orientado pelo sueco Magnus Andersson, volta a jogar no sábado, em casa, frente ao ABC, para o campeonato português.