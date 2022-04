Primoz Roglic é o primeiro líder da Volta ao País Basco, depois de ter vencido, esta segunda-feira, o contrarrelógio da primeira etapa.

O ciclista esloveno, da Jumbo-Visma, cumpriu os 7,5 quilómetros em Hondarribia em 9.48 minutos. Bateu por cinco segundos o belga Remco Evenepoel, segundo classificado, e por 16 o francês Rémi Cavagna, que ficou no terceiro lugar, ambos da Quick-Step Alpha Vinyl.

Em 13.º, a 25 segundos de Roglic, à porta do "top-10" da etapa, ficou o português Nelson Oliveira (Movistar). Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post) ficou no 34.º lugar, a 35 segundos do vencedor. O outro português em prova, André Carvalho (Cofidis), foi 133.º.

Na terça-feira, realiza-se a segunda etapa da Volta ao País Basco, a primeira em pelotão, que pedalará 207,6 quilómetros de Leitza a Viana.