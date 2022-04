Novak Djokovic mantém primeiro lugar do "ranking" mundial de ténis

Novak Djokovic, tenista sérvio, manteve primeiro lugar no "ranking" mundial, com mexidas no top-3.

Sem alterações nas duas primeiras posições do "ranking" ATP, Djokovic e Daniil Medvedev, tenista russo, mantêm os dois primeiros lugares, a única diferença reside no terceiro posto, que agora pertence ao alemão Alexander Zverev, que está, novamente, na classificação mais alta que alguma vez alcançou.

Rafael Nadal, que ocupava o terceiro lugar, desceu para quarto. Ainda assim, o tenista espanhol não foi o foco da nova atualização. Esse destaque vai para o seu compatriota Carlos Alcaraz, que subiu cinco lugares e é agora 11.º.

O jovem de 18 anos atinge um máximo de carreira, depois de ter vencido, no domingo, o Masters de Miami. Na vitória, contra Casper Ruud, o novo fenómeno do ténis mundial tornou-se no mais jovem de sempre a vencer a competição de Miami.