Com Neemias no banco, Kings falham "play-off" pelo 16º ano consecutivo

Os Sacramento Kings não vão disputar, pelo 16.º ano consecutivo, a fase decisiva da NBA, depois de terem perdido contra os Golden State Warriors, com Neemias Queta no banco.

O poste português, que foi chamado por Alvin Gentry, treinador dos Kings, para este duelo, não jogou qualquer minuto na derrota por 90-109.

No final do encontro, Gentry afirmou que, agora, Neemias vai ter "minutos valiosos" nos últimos três jogos da temporada, contra os New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers e Phoenix Suns.