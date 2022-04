Voleibol. Benfica está na final

O Benfica qualificou-se, pela 11.ª vez seguida, para a final do “play-off” de apuramento de campeão nacional de voleibol, ao vencer o Esmoriz por 3-0, em jogo das meias-finais, realizado em Lisboa.

Depois de terem vencido os dois primeiros jogos, por 3-1, em Esmoriz, e por 3-0, na Luz, os campeões nacionais consumaram o terceiro triunfo diante do adversário, novamente em casa, pelos parciais de 25-19, 25-23 e 25-20.

Os encarnados, que na época passada ergueram o troféu após uma final diante da Fonte Bastardo, vão disputar novamente a decisão da competição.

Na outra meia-final, a Fonte do Bastardo venceu o Sporting por 3-0 no jogo 3 das meias-finais. A equipa açoriana ganhou com os parciais de 25-19, 25-16 e 25-23 e lidera por 2-1.

[atualizado às 18h00]