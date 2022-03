Despedida de Ricardinho já tem data marcada

O jogo de despedida de Ricardinho da seleção nacional vai ser disputado a 7 de abril, no Multiusos de Gondomar, terra natal do antigo internacional português.

O amigável frente à Bélgica arranca às 21h30 despediu-se da seleção em novembro do ano passado, depois do Mundial, mas fará uma última partida de despedida.

"Vou estar de volta à Seleção Nacional, com a camisola das Quinas, e ouvir novamente o hino que tanto me faz arrepiar e que da última vez me fez chorar. Depois de mais de 40 títulos conquistados, ainda me faltava um. O Presidente Fernando Gomes e a nossa FPF vão concretizar esse último título: fazer a minha despedida em solo português", disse, citado pela Federação.

Ricardinho vai cumprir "o grande desejo que sempre teve: entrar em campo com os meu filhos num jogo da Seleção Nacional. Eternamente grato por todo o carinho".

O ala de 36 anos marcou 141 golos em 187 internacionalizações pela seleção nacional.