João Sousa recebe primeiro "wild card" para o Estoril Open

João Sousa, o melhor tenista português de sempre, recebe o primeiro "wild card" para participar no Estoril Open, anunciou a organização do torneio na cerimónia de apresentação da prova, que vai decorrer entre 23 de abril e 1 de maio no Clube de Ténis do Estoril.

O vencedor do torneio em 2018 é o 82º do "ranking" mundial ATP, em momento crescente da carreira. João Sousa, de 32 anos, venceu o Open de Pune, na Índia, em fevereiro.

A organização da prova já tinha anunciado o canadiano Felix Auger-Aliassime nos últimos dias, que é o único representante no "top-10" mundial no torneio, na nona posição. O argentino Diego Schwartzman, 15º, também já era presença confirmada.

Juntam-se outros nomes do "top-25" mundial: o britâncio Cameron Norrie, 12º da hierarquia, o espanhol Pablo Carreño Busta, 19º, o croata Marin Cilic, 23º, o americano Frances Tiafoe, que perdeu a final em 2018 para João Sousa, e o espanhol Albert Ramos-Vinolas, atual 35º do "ranking".

Os americanos Tommy Paul, de 24 anos e 37º do "ranking", e Sebastian Korda, de 21 anos e no 38º posto, completam a lista de participantes.

Restam entregar dois "wild cards" para o torneio português, que serão anunciados nas próximas semanas.