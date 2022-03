Gastão Elias junta-se a Nuno Borges nos "oitavos" em Oeiras

Gastão Elias tornou-se o segundo tenista português apurado para os oitavos de final do Challenger de Oeiras, esta terça-feira.

O 198.º classificado do "ranking" ATP provou a sua superioridade perante o norte-americano Alex Rybakov, número 361 da hierarquia mundial, em três "sets". Venceu por 6-4, 3-6 e 6-2, ao fim de mais de duas horas.

Gastão Elias aguarda, agora, pelo vencedor do duelo entre os italianos Gianluca Mager, númer 99 mundial e segundo cabeça de série do torneio português, e Andrea Vavassori, 259.º colocado do "ranking".

Nuno Borges, número 150 do mundo, que se apurou na véspera para os "oitavos", defrontará o búlgaro Dimitar Kuzmanov, 191.º ATP.