Elina Svitolina faz pausa na carreira

Depois de Ashleigh Barty e Victoria Azarenka, agora é Elina Svitolina a anunciar uma paragem na carreira de tenista profissional.

A tenista ucraniana, atual número 20 do “ranking”, dá duas justificações: uma lesão nas costas e o conflito no seu país natal.

Em mensagem deixada nas redes sociais, Svitolina anuncia a renúncia da Fed Cup e de vários dos seus “torneios favoritos na Europa”.

O tempo de paragem não é divulgado,

No espaço de uma semana, a número 1 mundial, Ashleigh Barty, anunciou o final de carreira aos 25 anos e Victoria Azarenka, ex-número 7 do “ranking”, justificou pausa na carreira com “stress extremo”.

A bielorrussa já tinha parado uma partida a chorar e agora desistiu de um jogo no segundo set durante o torneio de Miami.