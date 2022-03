LeBron James não basta para encaminhar os Los Angeles Lakers

Também Joel Embiid se esforçou em vão. O poste dos Philadelphia 76ers, candidato a vencer o prémio de MVP, somou 37 pontos e 15 ressaltos, insuficientes, ainda assim, para alcançar a vitória no encontro em Phoenix, contra os Suns.

A equipa de Los Angeles volta a perder e afasta-se, ainda mais, dos lugares de acesso direto ao "play-off". Neste momento está no 10.º posto que garante o último lugar de acesso indireto à fase decisiva da época.

O "rei", com 37 anos de idade, esteve perto do duplo-duplo ao anotar 39 pontos, nove ressaltos e cinco assistências.

LeBron James voltou a fazer um jogo de grande nível, mas isso não chegou para ajudar os Los Angeles Lakers a vencer os New Orleans Pelicans, por 116-108, em mais uma madrugada de NBA.

Luka Doncic também tem algo a dizer na atribuição do prémio de MVP. O esloveno respondeu com um duplo-duplo, com 32 pontos e dez assistências, ajudando os Dallas Mavericks a vencer contra os Utah Jazz, que perderam pela quarta vez consecutiva, por 114-100.

Em sentido ascendente continuam os Boston Celtics, que ao vencer, em casa, os Minnesota Timberwolves, ganharam pela sexta vez consecutiva. A dupla Jayson Tatum (34 pontos, cinco ressaltos e seis assistências) e Jaylen Brown (31 pontos e dez ressaltos) volta a liderar a equipa de Boston.