Benfica conquista Taça da Federação

O Benfica conquistou pela primeira vez a Taça Federação de basquetebol feminino, ao bater na final da edição 2021/22 o GDESSA por 75-64, em encontro disputado no Pavilhão do Esgueira, em Aveiro.

As encarnadas, que ao intervalo já venciam por 44-32, juntam esta prova à Supertaça (77-75 ao Vitória de Guimarães, em 25 de setembro de 2021) e à Taça de Portugal, conquistada em 6 de março, também numa final com o conjunto do Barreiro (82-78).

No palmarés da Taça Federação, liderado por Quinta dos Lombos (quatro troféus) e CAB Madeira (três), o Benfica é o sétimo clube a vencer, juntando-se no terceiro lugar do “ranking” a Boa Viagem, GDESSA, União Sportiva e Olivais.