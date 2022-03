Teresa Bonvalot conquista título europeu de surf

A portuguesa Teresa Bonvalot conquistou o Pro Netanya, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), na Praia Kontiki, em Israel, e assegurou o título europeu.

A olímpica lusa, que também garantiu uma vaga nas “Challenger Series 2022”, superou nas meias-finais a britânica Ellie Turner (15,50 pontos contra 8,03), para, na final, bater a basca Nadia Erostarbe (15,40 contra 12,90).

No duelo decisivo, Erostarbe ainda começou mais forte, mas a surfista de Cascais de 22 anos, tricampeã portuguesa (2014, 2015 e 2020), respondeu com uma onde de 9,63 pontos, a melhor de todo o evento, incluindo a prova masculina.

Com o triunfo, Bonvalot, que já tinha vencido o QS3000 dos Açores, em novembro de 2021, assegurou automaticamente o título europeu, mesmo faltando ainda uma etapa para o final do circuito, pois já superou os 6.000 pontos.

Francisca Veselko, campeã nacional em título, acabou a competição no terceiro lugar, o que a coloca na vice-liderança do “ranking” europeu, com 3.600 pontos, em igualdade com a compatriota Mafalda Lopes e a basca Erostarbe.

Na próxima etapa, na Caparica, apenas estão em disputa 1.000 pontos para a vencedora, pelo que Bonvalot, que já tinha dois títulos europeu em juniores, já não pode ser ultrapassada.

Em maio, a portuguesa vai participar no circuito “Challenger Series 2022”, onde vai atacar as vagas de qualificação para o circuito mundial de 2023.

Francisca Veselko e Mafalda Lopes também já estão praticamente garantidas e Yolanda Hopkins, que após a etapa israelita está no oitavo posto do “ranking”, a um lugar de entrar no 'cut' de qualificação, necessita de um bom resultado na Caparica.

Em Israel, o marroquino Ramzi Boukhiam foi o vencedor da prova masculina, na qual o melhor português foi Guilherme Fonseca, que terminou no nono lugar.