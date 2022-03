João Almeida é o novo líder da Volta à Catalunha

O vencedor da 6.ª etapa, na meta em Vilanova i la Geltrú, foi Ethan Vernon. O britânico da Quick-Step Alpha Vinyl foi o mais forte no "sprint" final, batendo o alemão Phil Bauhaus, da Bahrain-Victorious, segundo classificado, e o francês Dorian Godon, da AG2R Citroen, terceiro. Ivo Oliveira (UAE-Emirates) foi o oitavo do dia, com João Almeida e Rui Costa integrados no pelotão.

O colombiano da Arkéa-Samsic foi quarto no "sprint" intermédio e ficou fora das bonificações. Na ajuda ao seu compatriota, Rui Costa, também da UAE-Emirantes, foi segundo nesse momento que decide a classificação geral neste momento, a duas etapas do final da prova.

João Almeida subiu à liderança da Volta à Catalunha, depois de ter bonificado no segundo "sprint" intermédio da 5.ª etapa da prova. Foi uma decisão ao mílimetro, com o ciclista português a fazer terceiro e a bonificar um segundo. Apenas um segundo, mas suficiente para ganhar vantagem sobre Nairo Quintana, que era líder, mas com o mesmo tempo de João Almeida.

João Almeida fica em boa posição para garantir o triunfo na Volta à Catalunha, mas tudo continua em aberto. O ciclista português tem um segundo de vantagem sobre Quintana e sete sobre Sergio Higuitaq (Bora-Hansgrohe).

Almeida contará com a defesa da sua equipa na tirada de amanhã, de média montanha, com uma contagem de primeira categoria e duas de segunda categoria, mas sem final em alto. A última etapa, no domingo, é um clássico da Volta à Catalunha, com as seis passagens por Montjuic, na cidade de Barcelona.

O ciclista português venceu a 4.ª etapa e, esta sexta-feira, esteve no sítio certo para bonificar no "sprint" a 16 quilómetros do final.

A etapa de sábado, a sexta, com partida e chegada a Salou, tem 168,5km.