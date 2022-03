Neemias Queta assiste do banco à vitória dos Kings

Apesar dos 37 pontos de Mitchell, os Celtics deram seguimento ao grande momento de forma, com a 23.ª vitória nos últimos 27 encontros.

Numa madrugada com bastantes jogos, um dos destaques foi Donovan Mitchell, que mesmo com uma exibição de luxo não conseguiu evitar a derrota dos Utah Jazz diante dos Boston Celtics, por 125-97.

Ainda assim, Gentry não lançou Neemias no encontro da madrugada desta quinta-feira, que os Kings venceram por apenas um ponto. Contribuíram para essa vitória os 25 pontos e sete assistências do "rookie" Davion Mitchell.

Neemias Queta, chamado pelo treinador dos Sacramento Kings, Alvin Gentry, a integrar a comitiva para os próximos cinco jogos da equipa na NBA, não jogou no primeiro deles, na vitória contra os Indiana Pacers, por 109-110.

A noite sorriu mesmo aos postes. Deandre Ayton, dos Phoenix Suns, também conseguiu alcançar um duplo-duplo: fez 35 pontos e 24 ressaltos na vitória por 116-125 sobre os Minnesota Timberwolves.

Em Miami, as ausências de Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson não ajudaram os Heat, primeiros classificados da Conferência Este, que mesmo assim perderam com os Golden State Warriors, por 104-118.

Em Charlotte, a equipa da casa não levou a melhor. Os Hornets perderam por 106-121, diante dos New York Knicks, com LaMelo Ball a ficar muito perto do duplo-duplo - anotou 32 pontos e nove ressaltos.

Kevin Durant, dos Brooklyn Nets, destacou-se, mas não o suficiente para vencer os Memphis Grizzlies, que, mesmo sem Ja Morant, somaram a 50.ª vitória, no triunfo por 132-120.