Kyrie Irving vai poder jogar em casa mesmo sem vacina

A decisão sempre gerou muita polémica na NBA. Recentemente, a discussão aumentou, uma vez que era permitido a Kyrie assistir, sem máscara, a um jogo dos Nets no Barclays Center, pavilhão onde não podia jogar.

Kyrie Irving, que se recusou a ser vacinado e, com isso, foi impedido de disputar os encontros dos Brooklyn Nets em casa, vai poder voltar a jogar em Nova Iorque, beneficiando do alívio das medidas da Covid-19 .

No entanto, agora, a regra que impedia as pessoas não vacinadas de participarem em grandes eventos em locais fechados foi alterada. Abriu-se uma exceção para "atletas no local de trabalho", informa o jornalista desportivo americano Shams Charania, o que inclui o caso de Kyrie Irving.

Os Nets ocupam, neste momento, o oitavo posto da Conferência Este da NBA. Se a época acabar com esta classificação, defrontam os Toronto Raptors na disputa por um lugar de "play-off". Toronto é, precisamente, a única cidade onde o base não pode jogar, já que há uma restrição que impede a entrada de estrangeiros não vacinados.