Equipas russas de basquetebol afastadas da Euroliga e EuroCup

A Euroleague Basketball, responsável pela organização da Euroliga e da EuroCup, decidiu afastar as equipas russas de ambas as competições, fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Num comunicado, divulgado na terça-feira, os responsáveis pelas duas ligas europeias de basquetebol decidiram remover as equipas daquele país da disputa de ambos os troféus, no restante da época 2021/22.

Esta medida afeta três clubes da Euroliga: CSKA de Moscovo, campeão da penúltima edição, UNICS Kazan e Zenit de São Petersburgo. Já na EuroCup, apenas o Lokomotiv Kuban Krasnodar sai prejudicado.

Esta decisão já era aguardada, uma vez que a direção das competições de basquetebol já se tinha reunido em fevereiro, quando se iniciou a guerra na Ucrânia. Na altura, optaram, apenas, por suspender a participação das quatro equipas russas.

Com esta alteração, o organismo fez saber que todos os jogos disputados com equipas russas deixam de contar para a classificação. Confira as novas classificações da Euroliga e da EuroCup.

A decisão segue a tomada de posição de outros órgãos desportivos, com o impacto a ir desde o futebol ao automobilismo.