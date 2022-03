Borg caiu no "colo" de Lagos há 40 anos

Passaram 40 anos sobre a vinda de Bjorn Borg a Portugal. No auge de uma carreira que o consagrou como uma dos mais lendários de sempre, o tenista sueco esteve no nosso país pela primeira vez em 1982, num pavilhão do Dramático de Cascais adaptado para o efeito.

Foi pela mão de João Lagos, que recordou, à Renascença, um momento que transformou o ténis em Portugal.

“O ténis vivia, injustamente, como um desporto elitista e a vinda do Borg – uma figura que ultrapassava o âmbito do desporto, pois era um fenómeno – fez com que, juntamente as transmissões televisivas na altura, o ténis se expandisse pelo país fora. Fez aumentar a procura. E isso foi um virar de página muito importante”, declarou o empresário, esta quarta-feira, na comemoração da data, ao mesmo tempo que revelou que a vinda de Borg foi inesperada. Era um simples treinador de ténis, quando recebeu um telefonema que lhe mudaria a vida

“Um empresário dinamarquês, Ole Fredericson, tinha assinado um contrato para três jogos de exibição com Bjorn Borg e Vitas Gerulaitis, mas um dos patrocinadores rompeu o acordo e ele precisou de endossar o contrato. Pediu-me ajuda...”, deu conta João Lagos, que relatou a seguir uma verdadeira ‘saga’ para conseguir o dinheiro do ‘cachet’. De reuniões com potenciais investidores a encontros com o presidente de então da RTP, Daniel Proença de Carvalho, visando a transmissão televisiva. Mas Borg sempre veio e o evento aconteceu. Repleto. “Foi um sucesso”, assinala.

“El Peque” também é cabeça de cartaz no Estoril

40 anos depois de Borg em Portugal, prepara-se a edição de 2022 do Estoril Open.

Esta quarta-feira foi anunciado mais um nome sonante do maior torneio luso, na sua sétima realização renovada. Após a confirmação do top 10 mundial – o canadiano Felix Auger-Aliassime -, segue-se o argentino Diego Schwartzman, “El Peque”, destacado por Miguel Seabra, da organização da competição portuguesa, como um jogador que não se mede aos palmos.

“É o número 15 mundial, que já passou pelo top-10, e é candidato à vitória em qualquer torneio. Apesar de ter baixa estatura é um ‘David’ em terra de ‘Golias’. Tem um ténis pesado, bate forte na bola e para um metro e sessenta e oito é um fenómeno”, considera, sendo que na próxima semana podem surgir mais nomes de eleição.

“Na próxima terça-feira será divulgada uma lista. Poderemos estar a falar de top-5 ou top-10 incluidos? Sim, podemos”, admite Miguel Seabra.

A edição deste ano do Estoril Open decorre entre 23 de abril e 1 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

A suspresa Ashleigh Barty

Entretanto, esta quarta-feira, uma enorme surpresa: a decisão da atual número um do mundo, Ashleigh Barty, de retirar-se dos ‘courts’ aos 25 anos. No entanto, o especialista Miguel Seabra, na Renascença, reconhece que, “um dia mais tarde”, a tenista australiana poderá regressar aos ‘courts’.

“É uma notícia surpreendente mas, tendo em conta o seu historial, acaba por não ser tão inesperado. Ganhou Roland Garros, Wimbledon e o Open da Austrália. E essa vitória consumiu-a nos planos físico e emocional. Na ressaca desse triunfo [Austrália e perante o seu público], ela desistiu – inclusive – dos torneios seguintes. Há casos semelhantes, desde logo o Bjorn Borg, e talvez daqui a dois anos a Ashleigh Barty reconsidere voltar”, defende Miguel Seabra.