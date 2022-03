Portugal no pote 1 do sorteio para a qualificação para o Europeu de andebol

Portugal vai integrar o pote 1, o das equipas mais fortes, no sorteio dos grupos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de andebol de 2024, que será feito em 31 de março em Berlim.

A listagem das seleções foi divulgada pela EHF, organismo europeu da modalidade, com base no 'ranking' atual, com Portugal a ficar entre os mais fortes do sorteio a par de França, Noruega, Croácia, Eslovénia, Hungria, Islândia e Áustria, seleções com que não se cruzará.

As 32 seleções integradas no sorteio serão agrupadas em oito grupos de quatro, dos quais as duas melhores de cada um se classificam para o torneio final, juntamente com as quatro melhores restantes, para se chegar a um total de 20 apuradas nesta fase.

Já apuradas para o Euro2024, que se disputará na Alemanha, estão a seleção anfitriã, a atual campeã, Suécia, e as outras medalhadas do último Europeu, Espanha e Dinamarca.

Rússia e Bielorrússia, impedidas de participar nas provas internacionais, foram substituídos para este sorteio por Geórgia e Luxemburgo, que estavam na fase de descida.

As eliminatórias serão disputadas em três períodos de duas partidas cada, para um total de seis jornadas.

As datas das seis jornadas são 13/12 e 15/16 de outubro de 2022, 08/09 e 11/12 de março de 2023 e 26/27 e 30 de abril de 2023.

Constituição dos quatro potes:

Pote 1: Noruega, França, Croácia, Eslovénia, Hungria, Portugal, Islândia, Áustria.

Pote 2: República Checa, Polónia, Países Baixos, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia, Suíça, Ucrânia.

Pote 3: Bósnia Herzegovina, Lituânia, Letónia, Israel, Eslováquia, Turquia, Roménia, Grécia.

Pote 4: Kosovo, Bélgica, Estónia, Ilhas Faroé, Finlândia, Itália, Geórgia, Luxemburgo.