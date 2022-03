Lesão afasta Nadal da competição por pelo menos um mês

Rafael Nadal vai parar nas próximas semanas devido a lesão. Interrompe uma fase de 20 vitórias em 21 encontros, dos quais resultaram três títulos.

Nadal sofreu "uma fissura de stress no terceiro arco costal esquerdo", confirmou o médico do tenista, citado pelo jornal "Marca". Lesão contraída na final de Indian Wells, perdida com o norte-americano Taylor Fritz. O espanhol revelou que já tinha disputado a final com queixas.

Aos 35 anos, Nadal mostra alguma tristeza com a lesão, que o faz perder, pelo menos, o Masters de Montecarlo. Também está em dúvida a participação do espanhol no Open de Barcelona, onde defende o título que já conquistou 12 vezes.



"Não são boas notícias e não estava à espera disto. Estou triste e abatido", escreveu o maiorquino, nas redes sociais.

Falhando, agora, o início da temporada de terra batida, Nadal deverá apontar a recuperação para garantir a presença em Roland Garros, que se realiza em maio.