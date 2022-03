Djokovic volta ao topo do "ranking" do ténis mundial

Novak Djokovic, como já estava previsto, voltou a ocupar a primeira posição do "ranking" mundial de ténis. Na atualização desta semana, o tenista sérvio surge na frente de Daniil Medvedev, que gozou do estatuto de líder mundial nas últimas três semanas.

O russo tem agora atrás de si Rafa Nadal, que está de volta ao pódio da classificação ATP. Zverev, por sua vez, cai para a quarta posição.

Numa semana com várias mudanças no "top-10", destaque para a entrada direta de Taylor Fritz para o 8.º posto. O norte-americano venceu Indian Wells, ao bater Nadal na final, e subiu 12 posições. É a primeira vez que Fritz, de 24 anos, ocupa um lugar entre os 10 melhores tenistas do mundo.

João Sousa a subir e Nuno Borges no ponto mais alto

Entre os portugueses, destaque para Nuno Borges. O tenista maiato subiu nove posições, para o lugar 152, e atingiu o seu melhor "ranking" de sempre. Para isso contribuiu a prestação de há duas semanas no Challenger de Abruzzi, em Itália, em que chegou à final.

João Sousa continua a ser o melhor tenista português da atualidade. Esta semana regista uma subida de dois lugares e está na posição 83. O terceiro melhor português é Gastão Elias, que está de volta ao "top-200", no lugar 198.