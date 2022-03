Ciclista precisa de massagem cardíaca depois de terminar etapa na Volta à Catalunha

O ciclista italiano Sonny Colbrelli, campeão europeu e italiano, terá sofrido uma paragem cardíaca depois de ter sido segundo classificado na primeira etapa da Volta à Catalunha.

A informação é avançada pela imprensa espanhol. Colbrelli terminou a etapa no segundo lugar, atrás de Michael Matthews, e sentiu-se mal poucos segundos depois do final da etapa.

Colbrelli foi atendido pela equipa médica no local e precisou de massagem cardíaca. Segundo a "Cadena COPE", Colbrelli está consciente e foi transportado para o hospital.



O ciclista italiano de 31 anos, da Bahrain Victorious, não deverá voltar à prova catalã. O melhor português na etapa foi João Almeida, com o 73º posto e o mesmo tempo do vencedor da etapa. Ivo Oliveira foi 124º, a mais de 13 minutos, com Rui Costa no 150º posto.

A segunda etapa da Volta à Catalunha vai para a estrada na terça-feira, num percurso de 202,5 quilómetros entre LEscala e Perpinyà.