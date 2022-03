Ashleigh Barty mantém liderança no "ranking" mundial de ténis

Ashleigh Barty continua com o estatuto de melhor tenista do mundo. A australiana preserva o primeiro lugar no "ranking" mundial, na última atualização da classificação.

Barty, que até não participou no torneio de Indian Wells, e também anunciou que não irá ao Miami Open, por problemas físicos que a impedem de estar "com nível suficiente para vencer esses dois torneios", continua a liderar o "ranking" WTA, num posto que não lhe foge desde setembro de 2019.



Os restantes lugares do pódio são ocupados pela polaca Iga Swiatek, que está, pela primeira vez, no segundo lugar, feito conseguido após a vitória de domingo em Indian Wells, onde derrotou a grega, Maria Sakkari, que também atinge o ponto mais alto da carreira, após subir três posições para ocupar o terceiro posto do "ranking".