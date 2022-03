Isaac Nader é 10.º e com recorde pessoal na final dos 1500 metros

O português Isaac Nader terminou no 10.º lugar a final dos 1.500 metros no campeonato do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, com o tempo de 3.39,97 minutos.

Nader, de 22 anos, correu abaixo do seu recorde pessoal (3.36,50), numa final vencida pelo etíope Samuel Tefera, que se impôs ao norueguês Jacob Ingebritsen, com o recorde dos Mundiais “indoor”, em 3.32,77 minutos.

Ingebritsen, campeão olímpico e europeu da distância, foi surpreendido na reta da meta, concluindo a distância em 3.33,02, enquanto o queniano Abel Kipsang terminou no terceiro posto, em 3.33,36.