Duplantis bate recorde do mundo do salto com vara

O sueco Armand "Mondo" Duplantis bateu o recorde do mundo no salto com vara ao ultrapassar a fasquia dos 6.20 metros durante o Mundial de Atletismo de Pista Coberta, que decorre em Belgrado.

Aos 22 anos, o saltador fez a marca histórica na terceira tentativa da final.

Duplantis tem agora quatro centímetros de vantagem sobre a segunda melhor marca: 6,16 metros, do francês Renaud Lavillenie.

O Mundial de Pista Coberta teve mais dois recordes do Mundo batidos: Yulimar Rojas (15,74 metros no triplo salto) e Grant Holloway (7,29 segundos nos 60 metros barreiras).