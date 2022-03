Ucraniana conquista ouro no salto em altura

A ucraniana Yaroslava Mahuchikh conquistou este sábado o título de campeã do mundo no salto em altura em pista coberta, em Belgrado, com a marca de 2,02 metros, mais dois centímetros do que a australiana Eleanor Patterson.

Yaroslava Mahuchikh celebrou de forma emotiva, enrolando-se na bandeira ucraniana, recebendo o aplauso dos espetadores presentes na Stark Arena, na capital sérvia, a conquista do título de campeã do mundo indoor, que juntou ao cetro europeu, à prata ao ar livre e ao bronze olímpico.

A atleta de 20 anos é uma das seis atletas ucranianas presentes em Belgrado, nos campeonatos do mundo, competição da qual foram excluídas as representações da Rússia e da Bielorrússia pela intervenção na invasão da Ucrânia.

Mahuchikh deixou o seu país já durante o conflito iniciado em 24 de fevereiro, para impor, na Sérvia, no concurso do salto em altura, com um salto de 2,02, batendo Paterson (2,00) e a cazaque Nadezhda Dubovitskaya (1,98).

"Demorei mais de três dias para chegar aqui. Foi uma jornada stressante. Centenas de telefonemas, mudanças de direção, explosões, incêndios e sirenes de ataques aéreos. Eu gostava de pensar que não era mais do que um pesadelo, mas é a realidade do meu país. É a realidade da guerra", descreveu a agora campeã do mundo, antes da competição.

A saltadora ucraniana disse ter deixado Dnipro, a sua cidade natal, há três semanas, praticamente sem treinar, pela necessidade de "passar os dias nos abrigos e a acompanhar as notícias de Kiev, Soumy e Kharkiv".

Iryna Gerashchenko, a outra ucraniana no concurso do salto em altura, terminou no quinto lugar, com 1,92 metros, atrás da montenegrina Marija Vukovic.