Carlos Nascimento nas meias-finais dos Mundiais de pista coberta

O velocista Carlos Nascimento garantiu este sábado de manhã o apuramento para as meias-finais dos 60 metros, nos Mundiais de Pista Coberta, que decorrem em Belgrado, na Sérvia.

O atleta português ficou em quarto na sua eliminatória, com um tempo de 6,62 segundos.

Carlos Nascimento igualou o recorde pessoal e foi repescado para as meias-finais dos 60 metros.

A eliminatória em que competiu o atleta do Sporting foi ganha pelo norte-americano Marvin Bracy, com 6,46 segundos, a melhor marca do ano.

Até agora, Portugal conseguiu duas medalhas nos Mundiais de Pista Coberta. Auriol Dongmo conquistou o ouro no lançamento do peso e Pedro Pichardo a prata no triplo salto.