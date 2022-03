Lorene Bazolo segue para as meias-finais dos Mundiais de pista coberta

A portuguesa Lorene Bazolo está nas meias-finais dos 60 metros nos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Belgrado, enquanto Rosalina Santos ficou pelas eliminatórias.

Bazolo assegurou uma das 24 vagas nas semi-finais, que vão ser disputadas a partir das 17h05, ao terminar a primeira série em 7,24 segundos

Apesar de ter ficado fora das três posições de apuramento direto, o quinto lugar na série, a 17 centésimos de segundo da norte-americana Marybeth Sant-Price, valeu à recordista nacional da distância (7,17) o 20.º tempo nesta fase, e a terceira das seis vagas pela repescagem.

Na segunda série, vencida pela suíça Mujinga Kambundji, em 7,17, Rosalina Santos terminou no sétimo posto, em 7,37, a sete centésimos do seu recorde pessoal, concluindo a competição com o 34.º melhor registo.

A dinamarquesa Isa Karstof foi a última atleta repescada para as semifinais, com o tempo de 7,29.

A final dos 60 metros está marcada para hoje, às 19h52.