Lorène Bazolo falha final dos 60m dos Mundiais de pista coberta

Lorène Bazolo falhou a final dos 60 metros dos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Belgrado, capital da Sérvia, esta sexta-feira.

A atleta portuguesa terminou a primeira série das meias-finais na oitava posição, com o tempo de 7,24 segundos. Foi sete centésimos de segundo mais lenta do que o recorde nacional, que a própria estabeleceu.

As oito apuradas para a final, incluindo duas repescadas, fizeram todas abaixo do recorde português: a mais rápida chegou aos 7,03 segundos (a polaca Ewa Swoboda) e a mais lenta aos 7,14 segundos (a brasileira Vitória Cristina Rosa, com o recorde americano de pista coberta).