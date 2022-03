Karl-Anthony Towns esmaga os Spurs com 60 pontos

Karl-Anthony Towns foi a grande figura da noite da NBA na vitória dos Minnesota Timberwolves em casa dos San Antonio Spurs, por 149-139.

O "All-Star" apontou 60 pontos, o registo mais alto da história dos Timberwolves, juntando ainda 17 ressaltos e três assistências.

Os Spurs tiveram quatro jogadores com mais de 20 pontos, mas nada evitou que "KAT" levasse os Timberwolves à vitória. Keldon Johnson apontou 34 pontos e Dejounte Murray marcou 30, mais 12 assistências.

Stephen Curry, duas vezes eleito MVP do campeonato, também brilhou no triunfo caseiro frente aos Washington Wizards, por 126-122, com 47 pontos registados.

Nos Hawks, Trae Young somou o segundo jogo consecutivo com mais de 40 pontos. O jovem base registou 46 frente aos Portland Trail Blazers.