Sérvia substitui a campeã em título Rússia na Taça Davis

A Rússia, campeã em título, que conta com o número um mundial Daniil Medevev e que foi excluída da Taça Davis devido à guerra na Ucrânia, vai ser substituída pela Sérvia na fase final da prova de 2022, anunciou, esta segunda-feira, a Federação Internacional de Ténis (ITF).

A Sérvia foi escolhida na qualidade de “equipa mais bem classificada entre os semifinalistas de 2021”. O convite para participar na competição que fora anteriormente endereçado à equipa do número dois mundial, Novak Djokovic, será atribuído a outra seleção.

Na Taça Billie Jean King, equivalente feminino da Taça Davis, a Rússia, que também é a detentora do troféu, será substituída pela Austrália, da número um do mundo, Ashleigh Barty, de acordo com os mesmos critérios que foram utilizados na prova masculina, explicou a ITF.

O convite na Taça Davis será atribuído a uma das 12 seleções eliminadas na fase de qualificação, que se juntará a Croácia (finalista em 2021 e qualificada automaticamente), Sérvia, Grã-Bretanha, Argentina, Austrália, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Cazaquistão, Coreia do Sul, Países Baixos, Espanha, Suécia e Estados Unidos.

As 16 equipas serão divididas em quatro grupos. Entre 14 e 18 de setembro, será disputado o acesso ao quadro final, reservado aos dois primeiros classificados de cada agrupamento, que discutirão o título entre 23 e 27 de novembro.