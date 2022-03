Phoenix Suns estragam a noite de festa de LeBron James

Os Phoenix Suns esmagaram os Los Angeles Lakers, por 140-111, na madrugada desta segunda-feira, e estragaram a festa de LeBron James.

King James tornou-se o primeiro jogador da história da NBA a chegar aos 30 mil pontos, 10 mil ressaltos e 10 mil assistências na carreira. Completou o recorde com uma das seis assistências que fez durante o jogo, em que também somou 31 pontos e sete ressaltos.

LeBron foi, de longe, o Laker que mais lutou contra a corrente. O segundo melhor marcador da equipa foi Carmelo Anthony, com 18 pontos.

Em mais uma grande noite dos Suns, quem mais brilhou foi, como habitual, Devin Booker, com um duplo-duplo de 30 ressaltos e 10 assistências. DeAndre Ayton, com um duplo-duplo de 23 pontos e 16 ressaltos, e Mikal Bridges, com 18 pontos, também se destacaram.

Phoenix mantém o melhor registo da NBA, com 54 vitórias e apenas 14 derrotas, e segura a liderança da Conferência Oeste. Los Angeles encontra-se em nono, na zona de acesso indireto aos "play-offs".