Ouro para Auriol Dongmo na Taça da Europa de lançamentos

A portuguesa Auriol Dongmo conquistou a medalha de ouro na Taça da Europa de Lançamentos, que se está a realizar em Leiria.

A recordista lusa, líder mundial do ano, foi a única a superar os 19 metros, com a marca de 19,68 metros, num concurso em que superou mais três vezes essa marca (parciais: nulo – 19,17 m – 19,11 – 19,68 – nulo – 19,53).

Auriol Dongmo derrotou a campeã europeia Sub-23 de 2021, a neerlandesa Jessica Schilder (18,89) e voltou a impor-se à vice-campeão europeia em pista coberta em 2021, a sueca Fanny Roos (18,64).

Dongmo segue agora para os Mundiais em pista coberta de Belgrado 2022, onde é uma das candidatas a medalhas.

A atleta do Sporting disse estar “muito feliz por vencer na cidade e no local onde trabalho diariamente. Estou mesmo muito satisfeita pelo que consegui, pois, ao verificar que tínhamos muita chuva estava com receio de não chegar ao meu objetivo”.

“A minha marca acho que é espetacular atendendo a estas condições [muita chuva]”.

Na mesma prova, Jessica Inchude conseguiu o sexto lugar, com a marca de 17,02.

Também este sábado, o discóbolo Emanuel Sousa foi segundo no grupo B do lançamento do disco, com a marca de 55,87 metros, perdendo apenas com o esloveno Tadej Hribar, que lançou a 56,36 metros. Outro português em ação, Edujose Lima, foi 9º classificado no grupo com a marca de 51,33 metros.

Já Ruben Antunes alcançou o quarto lugar no lançamento do martelo, ao obter a marca de 69,62 metros no último ensaio. O vencedor do grupo foi o finlandês Henri Liipola com 72,92 metros.

No lançamento do dardo, Cláudia Ferreira terminou na terceira posição com a marca de 52,07 metros. A vencedora foi a norueguesa Sigrid Borge com um lançamento de 53,75 metros.