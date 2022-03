Nuno Borges na final do challenger de Roseto degli Abruzzi

O tenista português Nuno Borges, sexto cabeça de série, qualificou-se para a final do torneio Roseto degli Abruzzi, ao vencer o italiano Flavio Cobolli nas meias-finais da prova transalpina do circuito Challenger.

Nuno Borges, 161.º classificado no “ranking” mundial, impôs-se no confronto frente a Cobolli, sétimo pré-designado e número 177 do mundo, pelos parciais de 6-1, 5-7 e 6-2, num encontro que teve a duração de 1h50.

O tenista português, de 25 anos, vai defrontar na final o espanhol Carlos Taberner, primeiro cabeça de série do torneio e número 105 do “ranking”, que na outra meia-final venceu o compatriota Nikolas Sanchez Izquierdo, por 6-4 e 7-5.