Duarte Gomes, quarto classificado nos Mundiais Universitários de corta-mato

O português Duarte Gomes terminou em quarto lugar na prova masculina dos Campeonatos Mundiais Universitários de corta-mato, que decorreram em Aveiro, ficando a três segundos do pódio.

O atleta luso esteve sempre no grupo da frente da competição, apenas sendo superado nos metros finais pelo ugandês Yeko Dismus, campeão mundial (28.01 minutos), pelo alemão Dirk Goerger (28.07) e por outro ugandês, Brian Wagwe (28.12).

Quanto aos restantes portugueses, Ricardo Ferreira foi 23.º, Rafael Lopes 34.º e Simão Afonso 37.º.

No que diz respeito à classificação coletiva (pontuavam os três melhores de cada país), Portugal foi sétimo (61 pontos). O pódio foi ocupado por Marrocos (21 pontos), Uganda (24) e Alemanha (30).

Em femininos, a equipa portuguesa obteve o sexto lugar coletivo, com 63 pontos, vendo a Grã-Bretanha triunfar com apenas oito pontos, com Alemanha em segundo, com 25, e Espanha em terceiro, com 33.

A melhor das atletas portuguesas foi Laura Taborda, que terminou em 17.º lugar, com o registo de 33.48 minutos. Pontuaram ainda para a classificação coletiva as atletas Sara Duarte, 21.ª, e Cátia Pereira, 25.ª. A quarta atleta portuguesa em competição, Rita Coelho, foi 29.ª.

O pódio individual foi ocupado pela britânica Isobel Fryem, com 31.53 minutos, seguida pela sua compatriota Saskia Millard e pela turca Yayla Gunen.

A última prova do programa, a estafeta mista, foi dominada pelas formações europeias, com a França a triunfar, derrotando a Grã-Bretanha e a Espanha. Portugal, com uma equipa composta por Margarida Silva, Pedro Amaro, Rita Figueiredo e João Amaro, foi 10.º classificado.