João Sousa cai à primeira em Indian Wells

Depois de ter entrado no quadro principal do torneio de Indian Wells como "lucky loser", o português João Sousa perdeu na primeira ronda com o espanhol Pedro Martínez durante a madrugada.

O português, atualmente 85º no "ranking" ATP, perdeu frente ao 85º em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 7-5.

Pedro Martínez vai agora defrontar o britânico Cameron Norrie na próxima ronda.

Novak Djokovic não participou no torneio por não estar vacinado contra a Covid-19 e, por isso, estar proibido de entrar nos Estados Unidos, e o grande beneficiado foi João Sousa, que foi repescado para a prova.