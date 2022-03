Volta ao Alentejo volta a março

A Volta ao Alentejo em bicicleta regressa este ano à data habitual e volta a terminar na praça do Giraldo.

A competição, uma das mais carismáticas do calendário velocipédico nacional, corre-se de 16 a 20 de março. No ano passado, devido à pandemia, a prova foi disputada em junho.

Joaquim Gomes, diretor da prova, espera uma “Alentejana” a manter a tradição.

“É mais uma edição em que vamos conseguir manter as quatro sub-regiões do Alentejo (o Baixo Alentejo, o Litoral, o Alentejo Central e o Alto Alentejo) e certamente vamos conseguir, com muito sucesso, na última etapa, que se cumpre mais uma vez em Évora e na praça do Giraldo, manter intactas as premissas que fazem da Volta ao Alentejo uma das mais importantes do calendário português”, disse.

O pelotão vai enfrentar cinco etapas e um total de 724 quilómetros.

Equipas Participantes

ProTeams

Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA e Euskaltel-Euskadi (Espanha)

Continentais

ABTF-Feirense, Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Efapel Cycling, Glassdrive-Q8-Anicolor, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-Credibom-Marcos Car, Rádio Popular-Paredes-Boavista, Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados e W52-FC Porto (Portugal), BAI Sicasal Petro de Luanda (Angola), ProTouch (África do Sul) e Electro Hiper Europa-Caldas (Colômbia)

Equipas de Clube

Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola, JV Perfis/Windmob e Santa Maria da Feira/Segmento D'Época/Reol (Portugal)