Jéssica Inchude chamada ao Mundial de pista coberta

A Federação Portuguesa de Atletismo convidou Jéssica Inchude para integrar a Seleção nos próximos Mundiais de pista coberta.

A atleta do Sporting está no 35.º lugar do “ranking” mundial do lançamento do peso e faz com que a comitiva lusa passe a ter 12 participantes.

A prova vai decorrer entre 18 e 20 de março em Belgrado, na Sérvia.

Convocados:

Lorene Bazolo e Rosalina Santos (60 metros)

Cátia Azevedo (400 metros)

Patrícia Mamona (triplo-salto)

Auriol Dongmo e Jéssica Inchude (lançamento do peso)

Carlos Nascimento (60 metros)

Isaac Nader (1500 metros)

Abdel Larrinaga (60 metros barreiras)

Pedro Pichardo e Tiago Pereira (triplo-salto)

Francisco Belo (lançamento do peso)