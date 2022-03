Covid-19. Recusa de Djokovic em ser vacinado dá bilhete a João Sousa para Indian Wells

Novak Djokovic revelou que não vai disputar os torneios de Indian Wells, Califórnia e Miami, por não estar vacinado contra a Covid-19 e, por isso, estar proibido de entrar nos Estados Unidos. O grande beneficiado, para já, é João Sousa, que assim entra no quadro principal de Indian Wells.

Foi no Twitter que Djokovic anunciou que os Centros de Controlo de Doenças norte-americanos "confirmaram que os regulamentos não vão mudar". "Por isso não vou poder jogar nos Estados Unidos", esclareceu o tenista sérvio, que caiu recentemente para número dois do "ranking".

Quem beneficia desta desistência forçada é João Sousa, que ganha bilhete para o quadro principal de Indian Wells como "lucky loser". O melhor tenista português de sempre, atual número 85 do "ranking" ATP, tinha perdido na última ronda de qualificação, diante do norte-americano Christopher Eubanks, número 157 do mundo, por duplo 7-6.