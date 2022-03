Adiado Europeu de futsal feminino devido à invasão da Ucrânia

A segunda edição do campeonato da Europa de futsal feminino de 2022, agendada entre 25 e 27 de março, em Gondomar, foi adiada devido à invasão da Rússia à Ucrânia, informou a Real Federação Espanhola de Futebol.

"A UEFA decidiu adiar a final a quatro do título continental, devido à guerra na Ucrânia. A UEFA notificará todas as federações sobre a nova data escolhida para a celebração do Europeu feminino de futsal de 2022 em Portugal", explicou, numa nota publicada no seu site.

A exclusão das seleções russas das competições sob tutela da UEFA e a indefinição em relação à presença das ucranianas motivou a recalendarização da prova, na qual participam também o vice-campeão europeu Portugal e a campeã em título Espanha.

A equipa de Luís Conceição tinha encontro marcado nas meias-finais com a Rússia, em 25 de março, dia em que a Espanha iria medir forças com a Ucrânia, sendo que o duelo de atribuição do terceiro e quarto lugares e a final estavam previstas para 27 de março.

Em fevereiro de 2019, também no Pavilhão Multiusos de Gondomar, a Espanha impôs-se na final a Portugal (4-0) e conquistou o Europeu feminino de futsal, cuja segunda edição reúne os mesmos quatro finalistas, sendo desconhecido o formato que a UEFA adotará.

Portugal apurou-se para a fase final do Campeonato da Europa de 2022 em outubro de 2021, ao vencer o Grupo 2 de qualificação, com nove pontos, fruto dos triunfos ante Eslovénia (6-0), Polónia (7-2) e Croácia (16-1), que albergou a “poule” em Karlovac.

Questionada pela Lusa, fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou que a seleção portuguesa permanece em estágio, em Rio Maior, até quarta-feira, quando vai rumar a Vila Nova de Gaia, mantendo o planeamento da preparação, incluindo os jogos particulares frente ao Brasil, em Gondomar, em 18 e 19 de março.