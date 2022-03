Kyrie Irving interrompe crise dos Nets com 50 pontos

Os Brooklyn Nets colocaram um ponto final na série de quatro derrotas consecutivas na fase regular da NBA, na madrugada desta quarta-feira, com uma vitória sobre os Charlotte Hornets, por 121-132.

Kyrie Irving, que só disputa os jogos fora de portas, devido aos protocolos da Covid-19 em Nova Iorque, foi o grande obreiro do triunfo, com 50 pontos, mais de metade dos quais surgiram de nove triplos.

Andre Drummond também esteve em grande nível, com um duplo-duplo de 20 pontos e 14 ressaltos. Kevin Durant, que aplaudiu a prestação de Irving, teve uma noite mais discreta do que o habitual, com 14 pontos.

Do lado dos Hornets, de pouco valeram as boas exibições de Terry Rozier, com 30 pontos, Miles Bridges, também com 30, e LaMelo Ball, com 24.

Esta vitória permitiu aos Nets ultrapassar os Hornets na classificação da Conferência Este. Brooklyn está, agora, em oitavo, com mais uma vitória do que Charlotte, ambos na zona de acesso indireto aos "play-offs".