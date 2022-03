João Sousa está a uma vitória do quadro principal de Indian Wells

João Sousa apurou-se, na madrugada desta quarta-feira, para a última ronda do torneio de qualificação para o torneio de Indian Wells.

O melhor tenista português de sempre, atual 85.º classificado do "ranking" ATP, derrotou o australiano Max Purcell, número 163 da hierarquia mundial, em três "sets", pelos parciais de 5-7, 7-6 e 7-6.

João Sousa, segundo cabeça de série, discutirá uma vaga no quadro principal com o norte-americano Christopher Eubanks, número 157 do mundo. O encontro terá início a partir das 22h20 desta quarta-feira.