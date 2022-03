Tim Merlier vence segunda etapa do Tirreno-Adriático

O ciclista belga Tim Merlier (Alpecin) venceu ao "sprint" a segunda etapa do Tirreno-Adriático, com o italiano Filippo Ganna (INEOS) a segurar a liderança da geral individual



Merlier, de 29 anos, bateu com autoridade o neerlandês Olav Kooij (Jumbo), segundo, e o australiano Kaden Groves (BikeExchange), terceiro.



O dia não trouxe alterações nos primeiros lugares, com Ganna a manter a liderança, com 11 segundos de vantagem para o belga Remco Evenepoel (QuickStep), segundo, e 17 para o esloveno Tadej Pogacar (Emirates), que bonificou num sprint intermédio.

O português Nélson Oliveira (Movistar) chegou em 73.º, integrado no pelotão e com o mesmo tempo do vencedor, e subiu ao 15.º posto da geral, a 44 segundos do líder, enquanto Rúben Guerreiro escalou quatro posições para 74.º, a 1m19s, após ser 53.º na tirada.

Na quarta-feira, a terceira etapa liga Murlo a Terni em 170 quilómetros, numa tirada acidentada sobretudo na primeira metade.