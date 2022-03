Tenistas portugueseas avançam para os oitavos de final em Roseto degli Abruzzi

Os tenistas portugueses Nuno Borges e João Domingues avançaram para os oitavos de final do Challenger de Roseto degli Abruzzi, em Itália, esta terça-feira.

Nuno Borges, número dois nacional e atual 161.º classificado do "ranking" ATP, derrotou o francês Mathias Bourgue, número 232 da hierarquia mundial, em três "sets", pelos parciais de 6-1, 1-6 e 6-1.

João Domingues, 305.º colocado do "ranking", nem teve de transpirar: beneficiou da desistência do adversário, o italiano Stefano Travaglia, 110.º ATP e segundo cabeça de série do torneio, para seguir em frente.

Nuno Borges, sexto pré-designado, vai defrontar o italiano Matteo Arnaldi, número 355 mundial, na quarta-feira. João Domingues ainda aguarda por adversário.