Sameiro Araújo, a treinadora de campeãs que abriu portas no atletismo e na política

Sameiro Araújo, treinadora que trabalhou com grandes nomes do atletismo nacional, acredita que ajudou a abrir caminho para as novas gerações e para que, hoje em dia, seja mais fácil ser-se mulher no desporto.

Vice-presidente da Câmara Municipal de Braga e treinadora de atletismo, Sameiro Araújo já orientou atletas de renome como Manuela Machado (campeã do mundo e bicampeã da Europa de maratona entre 1994 e 1998), Conceição Ferreira (campeã do mundo de meia maratona em 1993), Jéssica Augusto (campeã europeia de corta-mato em 2010) e Dulce Félix (campeã da Europa dos 10 mil metros em 2012).

Em entrevista a Bola Branca, em celebração do Dia Internacional da Mulher, assinala que, na política e no desporto, depara-se com "situações muito idênticas": já foi mais difícil do que é agora.

"No desporto, no início da minha carreira, nos anos 80, 90, foi muito mais difícil fazer gestão da carreira das minhas atletas. Eu própria, como mulher, tive de enfrentar muitos desafios que hoje já estão ultrapassados", salienta.

Trabalhar para que, um dia, não seja preciso celebrar

Sameiro Araújo admite que a sua carreira como treinadora de atletismo e os resultados que obteve "foram extremamente importantes para a mulher se integrar no desporto, nomeadamente na área do treino":

"Hoje, são várias as mulheres que lideram equipas. Não são, ainda, em número que eu gostava de ver, mas sem dúvida que eu e outras pessoas abrimos portas para que, efetivamente, as mulheres tivessem a noção de que, quando querem uma coisa, quando lutam por ela, conseguem, por norma, atingir esses objetivos."

A mensagem de Sameiro Araújo para as mulheres, neste dia que as celebra, "é de que lutem pelos seus sonhos, que vão à luta".

"Nós somos competentes, somos inteligentes e conseguimos atingir qualquer patamar. É uma questão de querer e de determinação. Temos feito um caminho, desbravando muitas situações, e vamos continuar a lutar para que, daqui a alguns anos, deixe de ser importante a celebração do Dia da Mulher", assinala.

Atualmente, ao fim da tarde, Sameiro Araújo continua a trabalhar com atletas, tanto no setor feminino como no masculino.