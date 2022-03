Sacramento Kings voltam a perder sem Neemias Queta

Os Sacramento Kings somaram a segunda derrota consecutiva na NBA, na madrugada desta terça-feira, na receção aos New York Knicks, por 131-115.

Sem o português Neemias Queta, a equipa da casa apoiou-se nos 24 pontos de De'Aaron Fox, nos 23 pontos de Harrison Barnes e no duplo-duplo (19 pontos e 13 ressaltos) de Domantas Sabonis.

Contudo, do outro lado estava um Julius Randle em grande. O extremo dos Knicks somou 46 pontos e ainda lhes juntou 10 ressaltos. Também brilharam RJ Barrett, com 29 pontos, e Immanuel Quickley, com 27.

Com esta vitória, a segudna seguida, os Knicks consolidam o 12.º lugar da Conferência Este e aproximam-se da zona de acesso indireto aos "play-offs". Os Kings estão em 13.º no Oeste e mais longe das eliminatórias.