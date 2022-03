João Almeida sobe na geral, mas continua longe da liderança do Paris-Nice

O ciclista português João Almeida subiu posições na classificação geral do Paris-Nice, apesar de ter terminado a terceira etapa no 55º posto.

A etapa foi conquistada, ao "sprint" pelo dinamarquês Mads Pederson, da Trek-Segafredo, num percurso de 191 quilómetros entre Vierzon e Dun-le-Pastel. João Almeida terminou no grupo da frente e, por isso, com o mesmo tempo dos restantes, tirando as bonificações.

Na classificação geral, Christophe Laporte, da Jumbo-Visma, continua de amarelo, tendo terminado a corrida no pelotão da frente.

O pódio da prova é todo da Jumbo-Visma, com Wout Van Aert no segundo posto e Primoz Roglic no terceiro lugar.

Apesar do 55º posto na etapa, João Almeida sobe ao 48ª posição da geral, mas continua muito distante da frente em termos de tempo. O português está a 2m32s de Laporte.

A quarta etapa vai para a estrada na quarta-feira, num contrarrelógio de 13,4 quilómetros.