Gregg Popovich iguala recorde histórico de vitórias na NBA

Gregg Popovich igualou Don Nelson como o treinador com mais vitórias na NBA, na madrugada desta terça-feira, ao conduzir os San Antonio Spurs no seu 1.335.º triunfo. Empatou com o já retirado Don Nelson.

Na 26.ª época à frente da equipa texana, Popovich somou o 1.335.º triunfo frente aos Los Angeles Lakers (117-110). Pode tornar-se o mais vitorioso de sempre na madrugada de quarta-feira, com os Toronto Raptors.

Atual selecionador dos Estados Unidos da América, com os quais conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, "Pop", de 73 anos, já conquistou cinco títulos de campeão da NBA.

Don Nelson orientou Milwaukee Bucks, Golden State Warriors (duas vezes), New York Knicks e Dallas Mavericks, em 34 anos de carreira.