Tatum vence duelo com Durant e Celtics agravam crise dos Nets

Jayson Tatum conduziu os Boston Celtics à terceira vitória consecutiva na fase regular da NBA, na madrugada desta segunda-feira, com um triunfo, por 126-120, diante de uns Brooklyn Nets em crise de resultados.

No duelo de estrelas com Kevin Durant, foi o extremo de Boston que levou a melhor, com um máximo de temporada de 54 pontos. Tatum esteve bem acompanhado por Jaylen Brown, que acrescentou 21 pontos.

Nos Nets, Durant brilhou com 37 pontos, contudo, mais ninguém chegou, sequer, às duas dezenas. Só Kyrie Irving, com 19 pontos, se aproximou.

Com este resultado, os Celtics cimentam o quinto lugar da Conferência Este, que dá acesso direto aos "play-offs". Os Nets, que vão na quarta derrota consecutiva, estão em nono, em zona de apuramento indireto.