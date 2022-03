Kikas sobe quatro lugares no "ranking" mundial de surf

Frederico Morais, que alcançou os oitavos de final em Peniche, na terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), subiu quatro lugares no "ranking", para o 23.º posto, com 5.980 pontos.

O único português que integra a elite mundial do surf foi eliminado pelo japonês Kanoa Igarashi, que assumiu a assumiu a licra amarela, sinónimo de liderança do circuito principal da WSL, com 17.290 pontos.

Kikas parte para as duas provas na Austrália, as últimas antes do "cut", o corte a meio da temporada que permite que apenas os primeiros 22 surfistas disputem as cinco etapas da segunda parte da época.

O português precisa de subir, pelo menos, um lugar no conjunto das duas pernas australianas para garantir presença até ao fim na WSL.

O havaiano Barron Mamiya, que chegou a Portugal com a licra amarela, baixou para o terceiro lugar do pódio, após uma prestação fraca.



No final das 10 etapas regulares, só os cinco surfistas com melhor classificação vão disputar o Dia das Finais em Trestles, nos EUA.