João Sousa sobe mais dois lugares na hierarquia mundial

João Sousa subiu mais dois lugares na atualização desta segunda-feira do "ranking" ATP. O melhor tenista português de sempre ocupa, agora, a 85.ª posição, a mais alta desde 26 de outubro de 2020 (84.º).

Também Nuno Borges está em grande. O tenista da Maia, que, tal como João Sousa, ajudou Portugal a vencer a Polónia, por 4-0, no "play-off" do grupo Mundial da Taça Davis, escalou quatro lugares na hierarquia mundial e ocupa, agora, a sua melhor classificação de sempre: 161.

Gastão Elias, que desceu três lugares, caiu do "top-200", para 202.º. Frederico Silva caiu 13 posições, para 243.º, e Pedro Sousa, até há pouco tempo o melhor português do "ranking", subiu um lugar, para 250.º.

No topo da hierarquia, continua o russo Daniil Medvedev, seguido do sérvio Novak Djokovic e do alemão Alexander Zverev.

Há duas alterações de relevo: o italiano Matteo Berrettini sobe de sétimo para sexto, por troca com o russo Andrey Rublev, e o italiano Jannik entrou no "top-10", relegando o polaco Hubert Hurkacz para 11.º.